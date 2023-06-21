Yunusemre'de yollar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda parke taşı döşeme ve bakım çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde altyapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yolları onarıyor. 4408 Sokakta yoğunlaşan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıklamasında, “Ekiplerimizin Barbaros Mahallesi'nde yürüttüğü parke taşı döşeme ve bakım çalışması ile biten sokaklarımız çok güzel oldu. Diğer sokaklar için de büyük bir gayret sarf ediyoruz. İlçemizde ihtiyaç olan tüm mahallelerde belirli bir program dâhilinde vatandaşımızın konforu ve rahatı için bu çalışmayı yapacağız” dedi.

Mahalle sakinleri de Yunusemre Belediyesi'ne yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.