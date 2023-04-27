Yunusemre'de zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Çalışmalarda Kaynak Mahallesi'ndeki basketbol sahasının zeminini yeniliyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelinde bulunan spor sahalarında başlattığı akrilik zemin yenileme çalışmalarında Kaynak Mahallesinde bulunan basketbol sahasının zeminini yeniliyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmaya başlaması ile hummalı bir çalışma programı belirledi. İlçemizin farklı mahallelerindeki spor alanlarında ihtiyaç duyulan noktalarda akrilik zemin yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Spor sahalarımız, bakımları gerçekleştirilip zeminleri yenilenerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.” dedi.