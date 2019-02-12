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Yunusemre'deki çocuk oyun parkları yenileniyor

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı bölgesindeki mahallelerin parklarını düzenliyor.

5 mahallede yapılan çalışmayla çocukların rahatça oyun oynayabileceği alanlar oluşturulurken vatandaşlar da hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yuntdağı mahallelerinden Örencik, Davutlar, Seyitli, Bağyolu ve Muslih'te parkların oyun gruplarını yenilerken; çevresini de düzenledi.


İhtiyaç olan tüm parklarda aynı çalışmayı belirli bir program dahilinde gerçekleştirdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, Örencik Mahallemizde yeni çocuk oyun grubu montaj işlemi, Davutlar'da yeni çocuk oyun grubu montajı ve mevcut oyun alanının bakımı, Seyitli ve Bağyolu'nda da çocuk oyun grubunu yeniledi, çevre düzenlemesini tamamladı. Ayrıca Muslih Mahallemizde bulunan çocuk oyun alanımızın bakımını da tamamlandı.” dedi.

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