Yunusemre'deki fosil ormanı turizme kazandırılacak

Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesi'ndeki fosil ağaç alanını dünya mirasına ve turizme kazandırmayı hedefliyor. Yunusemre Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde bölgenin jeolojik ölçümlerine başlandı.

Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesi'nde bulunan fosil ağaç alanında başlattığı bilimsel inceleme çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 20 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosillerin bulunduğu bölge, çalışmaların ardından hem dünya mirasına tescillenecek hem de turizme kazandırılacak. Yunusemre Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Zülfikar Erhan, fosil ağaç alanında jeofizik çalışma gerçekleştirdi. Bölgede gerçekleştirdikleri çalışma ile yeraltındaki fosil ağaçların da tespit edileceğini belirten Erhan, amaçlarının bölgenin dünya mirasına tescillenmesi ve ardından turizme kazandırılması olduğunu belirtti.

Erhan, “Burada gömülü halde yer alan taşlaşmış fosil ağaçların hangi noktalarda bulunduğuna dair jeofizik çalışma gerçekleştireceğiz. Alan yüzeyde görünen fosil ağaçların haricinde yeraltında 6-7 metre derinlikte fosil ağaçların bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bu fosil ağaç alanının oluşması 15-20 milyon yılda gerçekleşiyor. Bu fosilleşme, dünyada nadir gerçekleşen bir jeolojik olaydır. Bu çalışma ile bölgeyi dünya mirasına katıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeraltının tomografisini çekeceğiz. Yeraltındaki fosilleşmiş ağaçlar tespit edilerek lokasyonları belirlenecek. Çok nadir gerçekleşen bir jeolojik olay... Burası kültürel bir değer. Bölge turizmi açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin bu konudaki hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. 2 yıl önce bu çalışmayı hedefliyorduk. Pandemiden dolayı bugüne nasip oldu” diye konuştu.