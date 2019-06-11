Yunusemre'deki hanım lokalleri çocukları ağırlayacak

8 yaş üzerindeki tüm öğrencilerin başvuruda bulunabileceği yaz kursları ile çocukların tatillerini daha faydalı değerlendirmesi amaçlanıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile vatandaşının yanında olan Yunusemre Belediyesi, öğrencileri de unutmuyor. Yaz tatili yaklaşırken belediyeye bağlı hanım lokalleri de minikleri ağırlamaya hazırlanıyor. Yunusemre ilçesindeki 12 hanımlar lokalinde 8 yaşın üzerindeki çocuklar 5 farklı kursta eğitim görecek. Matematik, İngilizce, Kur'an-ı Kerim, Karikatür ve Drama alanlarında verilecek kurslar ile öğrencilerin hem keyifli zaman geçirmesi hem de tatil süreçlerinde ilgilerine göre kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. ‘Gelecek nesiller için' sloganı ile yola çıktıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak gelecek nesillerimizin kendilerini geliştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemize bağlı tüm lokallerimizde 8 yaş üzerindeki çocuklarımız için yaz kursları düzenliyoruz. Bu kurslarımızda çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenmeyi sürdürecek. Çocuklarımız böylelikle tatillerini daha faydalı bir şekilde değerlendirmiş olacak. Biz Yunusemre Belediyesi olarak eğitimin daima yanındayız” diye konuştu.

İlk ders 17 Haziran'da başlıyor

Kurslara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Yunusemre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bütün hanım lokallerine başvuruda bulunabilecekler. Kurslar ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Yunusemre Belediyesi Hanım Lokallerinde yaz kursları için 17 Haziran 2019 tarihinde ilk ders zili çalacak.