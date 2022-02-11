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Yunusemre'deki mekanlar kitapseverlerden büyük ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi 08.

30-23.00, hafta sonu 08.30-17.30 saatleri arasında kitapseverleri ağırlıyor.


Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde bulunan Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem yoğun ilgi görüyor. Hafta içi saat 08.30 - 23.00, hafta sonu 08.30 - 17.30 saatleri arasında kitapseverleri konuk ediyor. Öğrenciler, ödev yapmak, sınavlara hazırlanmak; kitapseverler de güncel yayınları takip etmek ya da kitap okumak için bu mekânları tercih ediyor. Kıraathane ve 2 merkezde her geçen gün kaynak sayısının arttırıldığına vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm kitapseverleri merkezlere davet etti.

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