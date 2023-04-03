Yunusemre'deki spor sahalarının zeminleri yenileniyor

Vatandaşlarının mutlu ve konforlu bir şehirde yaşaması için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde bulunan spor sahalarında akrilik zemin yenileme çalışması başlattı. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında ilk zemin yenileme çalışması Merkezefendi Mahallesi 3920 sokakta bulunan spor sahasında gerçekleştirildi. Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmaya başlaması ile ihtiyaç duyulan spor sahalarımızda akrilik zemin yenileme çalışmalarına başladılar. Zeminleri yenilenerek bakımları gerçekleştirilen spor sahalarımız ilçemizde yaşayan vatandaşımızın nezih bir ortamda spor yapmalarına ortam sağlayacak. İlçe genelinde bulunan spor sahalarımızda zemin yenileme çalışmamız peyderpey ilerleyecek. Yenilenen spor sahamızı bölgede yaşayan vatandaşlarımız güle güle kullansın” dedi.