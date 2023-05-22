Yunusemre'den 11 parkta zemin yenileme çalışması

Yunusemre Belediyesi, zeminleri bozulan parklarda kauçuk zemin yenileme çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 9 mahallede 11 parkın zemini kauçuk ile kaplandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmaya başlaması ile ihtiyaç duyulan parklarımızda kauçuk zemin yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Akmescit, Merkezefendi, Kaynak, Laleli, Ayn-ı Ali, Lalapaşa, Tevfikiye Mahallelerimizde bir Muradiye ve Hafsasultan Mahallelerimizde ise iki adet parkımızın zemini kauçukla yenilendi. Zeminleri yenilenerek bakımları tamamlanan parklarımızda çocuklarımız nezih bir ortamda keyifli zaman geçirebilecek. İhtiyaç duyulan bütün parklarımızda zemin yenileme çalışmamız peyderpey ilerleyecek. Yenilenen parklarımızın bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.