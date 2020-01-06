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Yunusemre'den 2 mahallede kar temizleme çalışması

Yoğun kar yağışı Manisa’nın Yunusemre ilçesinin yüksek bölgelerinde de etkili oldu.

Yoğun kar yağışı Manisa'nın Yunusemre ilçesinin yüksek bölgelerinde de etkili oldu. Yunusemre Belediyesi, karla kaplanan yollarda temizleme çalışması yaptı.


Yunusemre Belediyesi ekipleri, yüksek yerlerde yağan kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmasının önüne geçti. Belediye ekipleri Turgutalp ve Gökçeler Mahallelerinde kardan dolayı kapanan yolları kepçe ve iş makineleriyle açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yolların buzlanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla çalıştıklarını kaydetti. Başkan Çerçi, “İlçemizde etkisini sürdüren soğuk hava yüksek bölgelerimizde kara dönüştü. Yunusemre Belediyesi olarak kar yağışı dolayısıyla yolları kapanan Turgutalp ve Gökçeler mahallerinde yol açma çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.” dedi.

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