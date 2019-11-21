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Yunusemre'den Atatürk Mahallesinde yol yapım çalışması

Yunusemre Belediyesi Atatürk Mahallesinde yol yapım çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.


Yunusemre Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli bir program dahilinde tüm mahallelerde yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ettiği açıklamasında, “Atatürk mahallemizdeki bazı sokaklarımızda devam eden yeni yapılaşma ve çeşitli kurumlarımız tarafından yapılan altyapı çalışmaları nedeni ile bozulmuş olan yollarımız, Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından iki günlük çok yoğun çalışma ile tozdan topraktan ve çamurdan kurtulmamıza ve kış ayına biraz daha hazırlıklı girmemize yardımcı oldu. Yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

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