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Yunusemre'den Barbaroslu öğrencilere matematik kursu

Yunusemre Belediyesi Barbaros Hanımlar Lokali’nde 3 ve 4.

Yunusemre Belediyesi Barbaros Hanımlar Lokali'nde 3 ve 4. sınıf öğrencilerine matematik kursu veriliyor.


Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan hanım lokallerinde öğrencilere de kurslar veriyor. Öğrencilerin okullarında aldıkları bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olan Yunusemre Belediyesi, Barbaros Hanımlar Lokali'nde açılan Matematik kursunda yaklaşık 90 öğrencinin eğitim almasına imkan tanıyor. 6 grupta kurs gören öğrenciler duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'nin yanı sıra zaman zaman hanım lokallerinde de vatandaşların talepleri doğrultusunda öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla belirli derslerde kurslar düzenlediklerini belirtti.

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