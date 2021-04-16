Yunusemre'den basketbola davet

Manisa'da 11 spor branşı ile hizmetlerini tüm pandemi kurallarına uyarak devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübü, kız basketbol takımına altyapıda sporcu kaydı yapacak. Yunusemre Belediyespor Basketbol Takımı Antrenörü Yasemin Sencir, takımın Çok Amaçlı ve Atatürk Spor Salonunda tüm hijyen kurallarına uyarak çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Kız basketbol takımına yeni sporcu kaydı yapılacağını dile getiren Sencir, "Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı basketbol takımı olarak yeniden yapılanma sürecine girdik. Bunun için altyapı kız basketbol takımımız için 2015 - 2011 doğumlu sınırlı sayıda sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimizi Çok Amaçlı ve Atatürk Spor Salonuna bekliyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim" dedi.