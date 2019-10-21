Yunusemre'den bol gollü galibiyet

Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde karşılaştığı Bolvadin Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında Bolvadin Belediyespor ile kendi evinde karşılaştı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan maçta Mavi-Beyazlı takım, 28. dakikada Muhammed Kardaş, 41, 79 (P) ve 90. dakikada Sinan Yıldırım, 82. dakikada Harun Şanlı'nın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Bolvadin Belediyespor 3 puanda kaldı. Yunusemre Belediyesporlu futbolcular, İstiklal Marşı okunurken asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına da destek verdi.

BAL 8. Grup'ta haftanın görünümü

Manisa'nın 3 takımının yer aldığı BAL 8. Grup'ta 5. Hafta müsabakalarında şu sonuçlar elde edildi:

Bölmespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4

Salihli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-1

Sökespor-Aliağa Futbol A.Ş.: 2-2

Yunusemre Belediyespor-Bolvadin Belediyespor: 5-0

Bornova Yeşilovaspor-Bigadiç Belediyespor: 3-1

Gönen Belediyespor-Manisa Sanayispor: 3-1

Sandıklıspor-Aydın Yıldızspor: 2-2.

Alınan sonuçların ardından Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 10 puanla 5., Salihli Belediyespor 7 puanla 8., Manisa Sanayispor ise 1 puanla 13. Sırada yer aldı. Grupta Bergama Belediyespor 13 puan ve averajla ilk sırada yer alırken henüz puanla tanışamayan Bölmespor 14. ve son sırada yer aldı.