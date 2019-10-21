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Yunusemre'den bol gollü galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde karşılaştığı Bolvadin Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.


Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında Bolvadin Belediyespor ile kendi evinde karşılaştı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan maçta Mavi-Beyazlı takım, 28. dakikada Muhammed Kardaş, 41, 79 (P) ve 90. dakikada Sinan Yıldırım, 82. dakikada Harun Şanlı'nın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Bolvadin Belediyespor 3 puanda kaldı. Yunusemre Belediyesporlu futbolcular, İstiklal Marşı okunurken asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına da destek verdi.



BAL 8. Grup'ta haftanın görünümü


Manisa'nın 3 takımının yer aldığı BAL 8. Grup'ta 5. Hafta müsabakalarında şu sonuçlar elde edildi:


Bölmespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4


Salihli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-1


Sökespor-Aliağa Futbol A.Ş.: 2-2


Yunusemre Belediyespor-Bolvadin Belediyespor: 5-0


Bornova Yeşilovaspor-Bigadiç Belediyespor: 3-1


Gönen Belediyespor-Manisa Sanayispor: 3-1


Sandıklıspor-Aydın Yıldızspor: 2-2.


Alınan sonuçların ardından Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 10 puanla 5., Salihli Belediyespor 7 puanla 8., Manisa Sanayispor ise 1 puanla 13. Sırada yer aldı. Grupta Bergama Belediyespor 13 puan ve averajla ilk sırada yer alırken henüz puanla tanışamayan Bölmespor 14. ve son sırada yer aldı.

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