Yunusemre'den hentbolda altyapı atağı

Türk sporuna yetenekli hentbolcular kazandırmayı hedefleyen kulüp, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Hentbol erkeklerde tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Yunusemre Belediyespor, A takım bünyesindeki başarısını altyapıda da sürdürmeyi hedefliyor. Manisa'da hentbola önem veren kulüplerin başında gelen Yunusemre Belediyespor, altyapıyı güçlendirip yeni yetenekleri Türk hentboluna kazandırmak için harekete geçti. Bu hedef doğrultusunda okullarda tarama yapan Yunusemre Belediyespor, 2022-23 Sezonu öncesi ilk altyapı grubunu oluşturdu. Çocuklar, antrenörler Vedat Öcal, Volkan Adıgüzel ve Ahmet Yaren eşliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan temel eğitimlerle hentbola 'Merhaba' dedi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Hentbol Antrenörü Vedat Öcal, çocuklara hentbolu sevdirmek istediklerini söyledi. Öcal, "2010-2011 yaş grubunda çocuklarımızdan altyapı grubu oluşturduk. Kısa sürede temel eğitimleri tamamlayıp yeni bir altyapıyla resmi müsabakalarda kulübümüzü temsil etmek istiyoruz. Ana hedefimiz hem altyapıdan A takım bünyesine sporcu kazandırmak hem de milli takıma sporcular yetiştirmek. Hentbola desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.