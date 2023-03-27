Yunusemre'den iki transfer

Yunusemre Belediyespor, transferin son gününde Alaçatıspor'dan forvet Yavuz Selim Şentürk ile Doğugücü Futbol Kulübü'nden stoper Cengizhan Kasap'ı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Yunusemre Belediyespor, transferin son gününde harekete geçerek Alaçatıspor'dan forvet oyuncusu Yavuz Selim Şentürk ve Doğugücü Futbol Kulübü'nden stoper Cengizhan Kasap'ı renklerine bağladı. Takımla ilk antrenmana çıkan iki futbolcu, ligin kalan bölümünde Mavi Beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, transferlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Son dönemde kadromuzda sakatlıklar ile kart cezalıların artması nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz mevkilere takviye yapma kararı aldık. Yavuz Selim ve Cengizhan'ın şampiyonluk yolunda takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

24 yaşındaki forvet Yavuz Selim Şentürk, Karamürselspor, Tepeköy Defnespor, Basın Sitesispor, Gaziemir FK, İzmirspor, Elbistanspor, Alaçatıspor formalarını giyerken, BAL'da 40 maçta 10 gol kaydetti. Yavuz Selim, BAL 10. Grup ekibi Alaçatıspor formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 3 gol attı.

23 yaşındaki stoper Cengizhan Kasap ise Çolaklıspor, Manavgat Belediyespor, Sarayönü Belediyespor, Doğügücü FK formaları giyerken, BAL'da 44 maçta 4 gol kaydetti. Cengizhan Kasap, bu sezon BAL 13. Grup ekiplerinden Doğugücü'nde 10 maçta forma giydi.