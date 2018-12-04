Yunusemre'den ilçeye 60 yeni park

İlçeye bir yandan yeni parklar kazandıran Yunusemre Belediyesi, bir yandan da kullanım ömrünü tamamlayan, çeşitli nedenlerle zarar gören çocuk oyun gruplarını yeniliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 60 çocuk oyun parkı yaptı, 5 oyun parkını da yeniledi. Çocukların fiziksel gelişimini destekleyen, birlikte rahatlıkla oyunlar oynayabileceği yeni oyun alanları oluşturan belediye ekipleri, bu çalışmasıyla özellikle çocukları sevindiriyor.

Çocukların birlikte güzel vakit geçirebilecekleri parklar oluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yunusemre Belediyesi olarak çocuklarımızın hem arkadaşları hem de aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri oyun alanları yapmak için çalışıyoruz. Bu anlamda yeni oyun parkları oluşturduğumuz gibi çeşitli nedenlerle kullanım ömrünü tamamlayan parklarımızın oyun guruplarını belirli bir program dahilinde yeniliyoruz. Bu yıl içerisinde 60 yeni park alanı yaparak, 5 parkımızı da yenileyerek miniklerimizin rahatlıkla oynayabileceği hale getirdik.”