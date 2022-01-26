Yunusemre'den konteynerlere dezenfekte

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile ilçedeki yeraltı ve yerüstü konteynerleri temizliyor. Çalışma kapsamında Güzelyurt Mahallesindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Belirli bir program çerçevesinde ilçenin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmeye devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ekiplerimiz, iki adet buharlı yıkama aracımızla kış aylarında da çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü görüntü ve sağlıksız ortamın önüne geçiliyor. Temizleme ve dezenfekte çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz.”