Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol

Yunusemre Belediyesi, Manisa CBÜ İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 1 km'lik yol açtı. Yapılan çalışma ile önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın talebi, kurumlararası yaptığımız görüşmeler sonucu burada 1 km'lik yol çalışması yaptık. Bölgede yeni bir yol açtık. Açılan bu yol ile vatandaşlarımızın eksikliğini hissettiği bir çalışma hayata geçirilmiş oldu. Yaz aylarında da yolumuzun sati kaplamasını gerçekleştireceğiz” dedi.