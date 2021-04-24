Yunusemre'den Muradiye'de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında azalan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek Muradiye Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Muradiye Mahallesi'nde altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan kaldırım ve yolları düzenliyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz, azalan trafik ve yaya yoğunluğu fırsat bilerek hummalı bir çalışma yürütüyor. Muradiye mahallemizde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyoruz. Belediye olarak diğer mahallelerimizde belirli bir program çerçevesinde vatandaşlarımızın ulaşımı rahatlatmak amacıyla çalışmalarımız sürecek” dedi.