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Yunusemre'den Pelitalanspor'a malzemesi desteği

Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Spor Kulübü’ne malzeme desteğinde bulundu.

Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Spor Kulübü'ne malzeme desteğinde bulundu.


İlçede amatör spor kulüplerine destek veren Yunusemre Belediyesi Pelitalan'ı da unutmadı. Spor kulübüne malzeme desteğinde bulunan belediye, malzemeleri kulüp yöneticilerine teslim etti. Gençleri spora yönlendirecek projelerin yanı sıra amatör spor kulüplerini de desteklerini sürdürdüklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye olarak spor kulübümüzde 16 branşta yaklaşık 2 bin lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. Bununla birlikte ilçemizdeki amatör spor kulüplerine de ayni ve nakdi yardımda bulunuyoruz. Pelitalanlı gençlerimizden oluşan Pelitalanspor'a da malzeme desteğinde bulunduk” diye konuştu. Mahalle Muhtarı Arif Şenocak da, yapılan destekten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

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