Yunusemre'den personele kamuda kriz yönetimi eğitimi

Yunusemre Belediyesi'nin vatandaşına daha iyi hizmet vermek adına personeline yönelik verdiği hizmet içi eğitimlerine bir yenisi daha ekledi. Verilen eğitimle belediye personeli kamuda kriz yönetimi konusunda bilgilendirildi.

Yunusemre Belediyesi personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitimlerine “Kamuda kriz yönetimi” konulu eğitimle devam etti. Belediye Meclis Salonu'nda Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tenikler tarafından verilen eğitime her birimden ilgili personeller katıldı. Doç. Dr. Tenikler tarafından verilen eğitimde, kriz yönetiminin temel ilkeleri ve nasıl fırsata dönüştürülebileceği konusunda personel bilgilendirilerek yapılması gerekenler anlatıldı.

Zaman zaman bu tür eğitimlerle güncellenen mevzuatlar, yenilikler hakkında personelleri bilgilendirdiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eğitimlerin devamının geleceğini belirtti.