Yunusemre'den personele 'Stratejik planlama' eğitimi

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik olarak 'Stratejik planlama' eğitimi gerçekleştirildi. 4 gün süren eğitimi tamamlayan personele sertifikaları Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş tarafından verildi.

Yunusemre Belediyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibi olarak destek almaya hak kazandığı Stratejik Planlama Eğitimi, Belediye Meclis Salonunda yapıldı. 2020-2024 Stratejik Planın hazırlık ve yapım çalışmaları için müdürlüklerdeki ilgili personele eğitim verilirken; eğitimde stratejik planlamaya giriş, hazırlık süreci, planlama ve yönetim, temel kavramlar, durum analizi, geleceğe bakış, strateji geliştirme, mali mesuliyet ve sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme, belediyeler için örnek çalışmalar ve değerlendirmeler hakkında bilgiler verildi.

4 gün süren eğitimi tamamlayan personellere sertifikaları Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş tarafından verildi.