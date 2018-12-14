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Yunusemre'den Recepli'de yoğun çalışma

Yunusemre Belediyesi, Recepli Mahallesi’nde birçok hizmeti hayata geçirerek vatandaşın takdirini kazandı.

Yunusemre Belediyesi, Recepli Mahallesi'nde birçok hizmeti hayata geçirerek vatandaşın takdirini kazandı.


İlçede mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreten Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaptığı çalışmalarla da beğeni topluyor. Recepli Mahallesi'nde hummalı bir çalışma yürüten Yunusemre Belediyesi, mahalleye düğün salonu ve sosyal tesis kazandırdı. Mahallede 5 bin 590 metrekare parke taşı döşeyen, 6 kilometre de arazi yolu yapan belediye ekipleri Recepli Camisi'nin de çevresini düzenledi. Aydınlatma çalışmaları ve daha pek çok hizmeti Recepli'ye kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür eden mahalle sakinleri, sıkıntıların Yunusemre Belediyesi ile aşıldığını belirtti.

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