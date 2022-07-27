Yunusemre'den şampiyon judoculara tebrik

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıdan başarıya koşan Yunusemre Belediyespor judocuları, Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor. Gençler, ümitler, yıldızlar müsabakalarının ardından son olarak 22 - 24 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası'ndan da başarıyla dönen Mavi Beyazlı ekipte İkra Üzüm 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Azra Karataş ve Ramazan İnci de Türkiye 5'incisi olmuştu. Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi meclis üyeleri Zühre Karabulut, Gülbahar Akyıldız, Mehmet İnan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater ve Sportif Direktör Sedat Öngider, yeni hedeflere odaklanan judocuların antrenmanını ziyaret etti. Yener Kahyalar Judo Salonu'nda antrenörler Ali Atmaca, Halil Atmaca, Orhan Akdemir, Mustafa Yeşil ve sporcular ile bir araya gelen Yunusemreli heyet, tüm ekibi tebrik etti. Ziyarette konuşma yapan Kulüp Başkanı Arif Alkan, judoda yıllardır çok sayıda şampiyon ve milli sporcu çıkardıklarını kaydederek, özverili çalışmalarla elde edilen başarıların Manisa'yı gururlandırdığını söyledi. Alkan, Yunusemre Belediyesi olarak sporun ve sporcunun gelişimi için el birliği hareket etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Meclis üyeleri Zühre Karabulut, Gülbahar Akyıldız, Mehmet İnan da çocuk ve gençlerin her yönden donanımlı yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.