Yunusemre'den Sanayispor'a malzeme yardımı

Yunusemre Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisa Sanayispor'a malzeme yardımında bulundu.

Yunusemre Belediyesi, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisa Sanayispor'a malzeme yardımında bulundu. Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Manisa Sanayispor Kulübü Başkanı Turhan İnan, Antrenör Fatih Yılmaz katıldı. Antrenman eşofmanı, yağmurluk, idman ve maç topundan oluşan malzeme yardımını kulüp Başkanı Turhan İnan'a teslim eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kulübe ligde başarılar diledi. Manisa Sanayispor Kulübü Başkanı Turhan İnan da yapılan yardım için Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.