Yunusemre'den Şehzadeler'e tebrik

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı başkan ve yönetimleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti. Başkan Çelik, Yunusemre'nin kardeş ilçeleri olduğunu ifade ederek, “Cenabı Allah hep birlikte bu güzel şehrimize, ilçelerimize hizmet edebilmeyi nasip etsin” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart seçimlerinin ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de beraberindeki Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz ve ilçe teşkilatı üyeleriyle Başkan Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, “31 Mart seçimlerinde Şehzadeler ilçemizin başarılı belediye başkanı, tekrar halkımızın teveccühüyle iş başına gelmiştir. Biz de AK Parti Yunusemre Teşkilatı olarak Sayın Başkanımıza çıktığı yolda başarılar dilemek üzere ziyarete geldik. Bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah utandırmasın.”dedi.

“İç içe, etle tırnak gibiyiz”

Misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'nin kardeş ilçeleri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Yunusemre ilçemizle iç içe, etle tırnak gibiyiz. 31 Mart seçimlerindeki çalışmaları, destekleri ve gayretleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Evinine hoş geldiniz diyorum. Cenabı Allah hep birlikte bu güzel şehrimize, ilçelerimize hizmet edebilmeyi nasip etsin. Bilinsin ki AK Parti teşkilatları, kadroları, belediye başkanları, meclis üyeleri sadece ve sadece aziz milletimize, değerli hemşehrilerimiz hizmet etmek için çaba ve gayret sarf etmektedir. Bundan sonra da oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, herkesi severek, sayarak, kucaklayarak bu kadrolar milletimizin hizmetkarı olmaya devam edecektir.”