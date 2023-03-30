Yunusemre'den sıkı takip

Yunusemre Belediyespor, Gazi Mahallesi'ni üç golle geçerek Muradiye Futbol Sahası'nda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup 22. haftada konuk ettiği İstanbul temsilcisi Gazi Mahallesi'ni 3-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş, 63. dakikada Bartu Umut, 90+2. dakikada Semih Baştan kaydetti. Yeni yapılan Muradiye Futbol Sahası'nda üst üste 10. galibiyetini elde eden Yunusemre Belediyespor, ligdeki puanını 50 yaptı ve lider durumdaki Aliağa'yı 1 puan farkla takibini sürdürmüş oldu. Mavi-beyazlılar, 23. haftada 2 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Muradiye'de zirvedeki rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.