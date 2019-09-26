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Yunusemre'den Uncubozköy'de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi’ndeki Yunusemre Kültür Parkı’nın arkasındaki yolu düzenlemeye başladı.

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Yunusemre Kültür Parkı'nın arkasındaki yolu düzenlemeye başladı.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uncubozköy Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Yunusemre Kültür Parkı'nın arka kısmında bulunan yolda düzenleme çalışması başlatan ekipler yolu, sürücülerin rahatlıkla kullanabileceği hale getiriyor. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan noktalarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Uncubozköy Mahallemizde Yunusemre Kültür Parkı'nın arkasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım yapılıyor. Yolun tamamlanmasıyla sürücülerimiz bu yolu rahatlıkla kullanabilecek. Sezon süresince ihtiyaç olan noktalarda yol çalışması devam edecek” diye konuştu.

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