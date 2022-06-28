Yunusemre'den Yenimahalle'de hummalı çalışma

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de çeşitli nedenlerle bozulan 3 sokakta parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle 4705, 4707 ve 4719 sokakta kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Bozulan sokaklar kazıma, düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılarak düzenleniyor. Çalışmaları tamamlanan sokaklarda vatandaşlar konforlu ulaşım imkânına kavuşuyor. Yol çalışmalarının hızla devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yenimahalle'de 3 sokakta çeşitli nedenlerle bozulan yollarımızı adeta yeniden inşa ediyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir tempo içerisinde kazıma, düzenleme ve kilitli parke taş döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede hummalı bir mesai yürütüyor. Bu sokaklarda yaşayan ve gün içerisinde bu sokakları kullanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve ekiplere teşekkür etti.