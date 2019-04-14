Yunusemreli 2 oyuncu TÜFAD karmasında

Antalya'da bu yıl 6'ncısı 13-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TÜFAD U-12 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Turnuvasına Manisa'dan katılacak 2007 doğumlu futbolcular belirlendi. Bu önemli organizasyona Yunusemre Belediyespor'dan da 2 futbolcu katılıyor.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)'nin Antalya'da bu yıl 6'ncısını düzenlediği TÜFAD U-12 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Turnuvasına katlmak üzere seçilen 12 oyuncu arasında Yunusemre Belediyesporlu 2 futbolcu bulunuyor. Spor kulübünün 2007 doğumlu futbolcuları Metin Filiz ve Yunus Ömer Doğan turnuvaya katılırken; Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan futbolcuları kutladı. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Oynadıkları başarılı futbol ile Manisa TÜFAD ekibinin dikkatini çeken iki oyuncumuzu da yürekten kutluyorum. Onların gelişimi adına harika bir organizasyon olacak. Altyapıya verdiğimizin önemin karşılığını da almak bizleri mutlu ediyor.” dedi.