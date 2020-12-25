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Yunusemreli 5 tekvandocu siyah kuşağa terfi etti

Tekvando Federasyonu’nun İzmir’de gerçekleştirilen siyah kuşak terfi sınavında Yunusemre Belediyespor’un 5 sporcusu da siyah kuşağa terfi ederek büyük bir başarıya imza attı.

Tekvando Federasyonu'nun İzmir'de gerçekleştirilen siyah kuşak terfi sınavında Yunusemre Belediyespor'un 5 sporcusu da siyah kuşağa terfi ederek büyük bir başarıya imza attı.


Tekvando Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak terfi sınavı İzmir Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Spor kulübü adına sınava katılan Fatma Nur İnan, Mehmet İbiş, Furkan Kadir Akarsu, Abdülkadir Sağlam ve Zekeriya Aktaş başarı sağlayarak siyah kuşağa terfi etti. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak 5 sporcumuzun siyah kuşak alması bizleri çok sevindirdi. Sporcularımızda emeği geçen başta antrenörleri olmak üzere tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederiz” diye konuştu.

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