Yunusemreli 6 güreşçi Türkiye Şampiyonasına katılacak

Çanakkale'de düzenlenen U-15 Türkiye Grup Şampiyonasına Yunusemre Belediyespor güreş takımı sporcuları 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonada dereceye giren 6 Yunusemreli sporcu ise Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Çanakkale'de düzenlenen U-15 Türkiye Grup Şampiyonasında başarılı dereceler elde etti. Grup şampiyonasında 6 takım sporcusu yakaladığı başarıyla Türkiye Şampiyonasına da katılmaya hak kazandı. Şampiyonada 1 gümüş 1 de bronz madalya kazanan Yunusemre Belediyespor güreşçilerini kutlayan Güreş Takımı Antrenörü Ömer Rona ve Murat Bozkurt, spor ve sporculara her zaman destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.