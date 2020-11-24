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Yunusemreli antrenör Aydeniz Paralimpik Milli Takımı'nda

Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz, bedensel engelli milli sporcuların bulunduğu Paralimpik Milli Takımı’nda antrenörlük görevi yapıyor.

Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz, bedensel engelli milli sporcuların bulunduğu Paralimpik Milli Takımı'nda antrenörlük görevi yapıyor.


Konya'da Tokyo 2020+1 Olimpik ve Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz, Milli takımda Manisa'yı ve Yunusemre Belediyespor Kulübü'nü temsil ediyor. 3 erkek 3 kadın sporcudan oluşan takımda 2 yıldır antrenörlüğü sürdürdüğünü dile getiren Serap Aydeniz, “Tokyo 2020+1 Olimpik ve Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 3 erkek, 3 bayan 6 taekwondo sporcusuyla Konya'da yapmış olduğumuz kampı ocak ayından sonra yurtdışı hazırlık kampları ve müsabakalar ile devam ettireceğiz. İnşallah sporcularımız ile ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ülkemize şampiyonluklar ve madalyalar kazandıracağız” dedi.


Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Serap Aydeniz'in milli takımda görev almasının Yunusemre Belediyespor Kulübü ve Manisa için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek Aydeniz'e başarılar diledi.

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