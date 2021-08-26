Yunusemreli antrenör Tokyo'da

Yunusemre Belediyespor Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında Manisa'yı ve Milli Takımı temsil edecek.

Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, Milli takımda Manisa'yı ve Yunusemre Belediyespor Kulübü'nü temsil ediyor. 3 erkek 3 kadın sporcudan oluşan takımda antrenörlük yaptığını dile getiren Serap Aydeniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 3 erkek, 3 bayan 6 tekvando sporcusuyla müsabakalara çıkıyoruz. 2-3-4 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlarda milli takımımızın başarısı için elimden gelen çabayı göstereceğim. İnşallah sporcularımız ile ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ülkemize şampiyonluklar ve madalyalar kazandıracağız” dedi. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Serap Aydeniz'in milli takımda görev almasının Yunusemre Belediyespor Kulübü ve Manisa için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek Antrenör Aydeniz'e başarılar diledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporculara ve hocalarına başarılar dileyerek uğurladı.