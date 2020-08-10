İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemreli atletizmcilerden büyük başarı

Yunusemre Belediyespor Kulübü Atletizm sporcuları, U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Atletizm sporcuları, U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla uzun süredir ara verilen yarışmalara katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları Denizli'de düzenlenen U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Şampiyonada Yunusemre Belediyesporlu Burak Orhan 1500 metrede bölge birincisi olarak altın madalya, kızlarda yarışan takım sporcusu Güneş Şare 1500 metrede bölge ikincisi olarak gümüş madalya, 800 metrede de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuların başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.