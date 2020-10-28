Yunusemreli atletler Cumhuriyet Kupasında madalyaları topladı

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciği 2020 yılı faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu Manisa Atatürk Olimpik Spor kompleksinde yapıldı. Küçükler (Kız-Erkek) Yıldızlar (Kız-Erkek) Gençler (Kız-Erkek) kategorilerinde yapılan koşuda 40 sporcu yarıştı. Müsabakalara katılan Yunusemre Belediyespor kulüp sporcularından, Arda Ekmekçi Küçük Erkekler kategorisinde 1., Rezzan Yalçın Yıldız kızlar kategorisinde 1., Mehmet Okan Yıldız Erkekler kategorisinde 1., Güneş Şare Genç Kızlar kategorisinde 1.,

Burak Orhan da Genç Erkekler kategorisinde 1. olarak altın madalya kazandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcu ve antrenörlerini kutlayarak yakalanan başarının devamını diledi.