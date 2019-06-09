Yunusemreli badmintocular il ikincisi oldu

Yunusemre Badminton sporcuları, Minikler İl Şampiyonası'nda sergiledikleri başarılı performansla il ikincisi oldu.

Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Badminton Minikler İl Şampiyonasında Yunusemreli sporcular ikinci oldu. 4 okulun katıldığı şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Yunusemre Belediyesporlu sporcular Selim Cevdet Semerciler, Hazal İrem Semerciler, Pervin Selin Etyemez ve Ömer Furkan Özel il ikincisi oldu. Başarılarına bir yenisini eklediklerini dile getiren Badminton Antrenörü İsmet Özel, sporcuları kutlarken; her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.