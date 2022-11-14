Yunusemreli badmintoncular 5 dereceyle Ankara vizesini aldı

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, Manisa 17 Yaş Altı İl Seçmesi'nde 5 derece elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Badminton İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası İl Seçmesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara katılan Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük derecesi elde ederek başarılı bir performans sergiledi. Buna göre karışık çiftlerde Yiğit Mercan ve Ceren Çobanoğlu birinci, Ömer Furkan Özel ve Ece Erdil ikinci olurken, tek erkeklerde Yiğit Mercan birinci, Ömer Furkan Özel ikinci oldu. Çift kızlarda ise Canan Abdullahoğlu ve Tuğba Karipoğlu üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kulüp Başkanı Arif Alkan, başarıda emeği geçen sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, "Badmintoncularımızın elde ettiği dereceler bizleri hem mutlu etti hem gururlandırdı. Bu başarıların Türkiye Şampiyonasında da devam edeceğine inanıyor, ekibimizi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. Yunusemreli badmintoncular, 25-30 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.