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Yunusemreli badmintoncular milli takım seçmelerinde

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, Ankara’da Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılan Badminton 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına hazırlık ve milli takım seçmelerine Manisa’yı temsilen katılıyor.

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan Badminton 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına hazırlık ve milli takım seçmelerine Manisa'yı temsilen katılıyor.


Yunusemre Belediyesi Badminton Takımı sporcuları Halil Acar ve Mercan Bacak antrenörleri İsmet Özel ile birlikte Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan Badminton 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlık ve milli takım seçmelerine katılıyor. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 24 Eylül Salı günü başlayan turnuva 27 Eylül Cuma günü sona erecek. 01 - 04 Mart 2019 tarihleri arasında sona eren 1'inci etap müsabakalarında tekler kategorisinde ilk 32, çiftler kategorisinde ise ilk 16 dereceye giren 75 sporcu, 2'nci etapta yarışma hakkı kazanmıştı.

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