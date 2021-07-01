Yunusemreli badmintoncuların milli takım heyecanı

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da 2022 yılı Şubat ayında Finlandiya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi gidilmesi planlanan Uluslararası 15 Yaş Altı Puan Turnuvalarına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla milli takım seçmesi yapılacak. 2005 - 2008 doğumlu sporcuların mücadele edeceği seçmelere Yunusemre Belediyepor Kulübü, 2 sporcu ile katılma hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor kulübü adına 2008 doğumlu Gökay Göl ile 2007 doğumlu Yiğit Mercan U17 yaş altı milli takımı seçmesi için mücadele edecek. Seçmeler Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 1-5 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Milli takım seçmelerine katılacak olan sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, sporcularının milli takıma seçilmesinin gurur vereceğini ifade etti.