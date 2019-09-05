Yunusemreli basketbolcu milli takım kampına katılacak

2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlanan U14 Yıldız Kız Milli Takımı kampa girecek. 05 - 12 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da 4 grup halinde gerçekleştirilen kampa Yunusemre Belediyespor Kulübü Sporcusu Melisa Çalışkan da dahil edildi. 2006 doğumlu olan Melisa 2 yıldır Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde basketbol oynuyor. Genç sporcuyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Arif Alkan, Melisa'yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.