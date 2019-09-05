Yunusemreli basketbolcu milli takım kampına katılacak

Yunusemre Belediyespor Kulübü U14 Basketbol Takımı Oyuncusu Melisa Çalışkan U14 Yıldız Kız Milli takımı kampına davet edildi.
2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlanan U14 Yıldız Kız Milli Takımı kampa girecek. 05 - 12 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da 4 grup halinde gerçekleştirilen kampa Yunusemre Belediyespor Kulübü Sporcusu Melisa Çalışkan da dahil edildi. 2006 doğumlu olan Melisa 2 yıldır Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde basketbol oynuyor. Genç sporcuyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Arif Alkan, Melisa'yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.