Yunusemreli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutladı.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, daire müdürleri ve merkezde kurs gören öğrencilerin velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları gösterilerle beğeni topladı. Okul öncesi eğitimi alan miniklerin oyunları, jimnastik grubu gösterisi, wushu gösterisiyle kendilerine hayran bırakan öğrenciler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Yunusemre Belediyesi Çocuk Korosu da söylediği şarkılarla keyifli dakikalar yaşatırken; gecede Satranç Turnuvası'nda dereceye giren satranççılara ödülleri verildi. Veliler de çocuklarının mutluluklarına ortak olarak bu güzel anları fotoğraflamayı unutmadı. Gecede TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi ahşap oyma kursuna katılan çocukların yaptığı ahşap oyuncaklardan oluşan serginin açılışı yapıldı.