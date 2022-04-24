Yunusemreli çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadı

Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği etkinliklerle çocukların bayramlarını gönüllerince kutlamasına imkan tanıdı. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi, çekilişte sürpriz hediyeler kazandı.

Yunusemre Belediyesi hazırladığı etkinlikler ile hem çocukların hem de ailelerin 23 Nisan coşkusunu yaşamasını sağladı. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda başlayan organizasyonda şişme oyun parkları kuruldu, çocuklar palyaço ve maskotla eğlendi, miniklere mısır, balon, pamuk şeker ve macun ikram edildi. Gün boyu çocukların bol bol eğlendiği etkinlikler içinde Hacivat ve Karagöz gösterisi ile tasavvuf dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleştirildi. Aynı alanda vatandaşlara iftar yemeği verildi. İftar sonrası, 0-14 yaş aralığındaki çocukların başvuru yaptığı çekilişte 3 bisiklet, 5 tablet bilgisayar, 5 bluetooth kulaklık, 5 mangala, 5 satranç takımı sahiplerini buldu. Kazananlara hediyeleri önümüzdeki günlerde verilecek. Alanda eğlenen çocuklarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de onların bayramlarını kutlarken; yarının büyükleri olacak çocukları önemsediklerini söyledi.