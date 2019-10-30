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Yunusemreli filenin sultanları lige 'merhaba' diyecek

Yunusemre Bayan Voleybol Takımı genç bayanlar kategorisinde, lige 5 Kasım Perşembe günü Seramiksan maçı ile merhaba diyecek.


Voleybolda da iddiasını sürdüren Yunusemre Belediyespor, başarılı sporcular yetiştiriyor. 2019 - 2020 sezonunda Yunusemre Belediyespor genç bayanlar kategorisinde Seramiksan, Salihli Belediyespor Turgutlu Belediyespor, Laleli Zaferspor ile mücadele edecek. Takım, ligdeki ilk maçını deplasmanda Turgutlu'da 5 Kasım Salı günü yapacak. Yıldızlar kategorisinde ise Yunusemre Belediyespor grubunda Salihli Belediyespor, Laleli Zaferspor, Turgutlu Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu grupta ise ilk maçı Salihli deplasmanında 14 Kasım Perşembe günü Salihli Belediyespor ile yapacak.


Antrenmanlarını Başantrenör, Seda Çarıkçı, Yardımcı antrenörler Burcu Serbest Özdemir, Berkay Özel'in gözetiminde Atatürk Olimpik Çok Amaçlı Spor Salonunda yapan filenin sultanları oldukça iddialı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yardımcı Antrenör Burcu Serbest Özdemir, bu yıl yollarına hedef büyüterek devam ettiklerini belirterek, ”2019 - 2020 sezonu hazırlıklarımıza haftanın 4 günü Atatürk Olimpik Çok Amaçlı Spor Salonunda devam ediyoruz. Sezona genç bayanlar ve yıldız bayanlar maçları ile başlayacağayız. Kasım ayının ilk haftası startı vereceğiz. Hedefimiz geçen sezon 3. olan takımımızı daha iyi yerlere getirmek” diye konuştu.

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