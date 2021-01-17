Yunusemreli filenin sultanlarının rakipleri belli oldu

Maçlar küçük kızlarda ocak, miniklerde ise şubat ayında başlayacak.

Yunusemre Belediyespor 2020- 2021 sezonunda voleybol yıldız kızlarda ligde A grubunda Turgutlu Belediyespor, Somaspor ve Seramiksan Spor Kulübü ile mücadele edecek. 7 Ocak 2021 başlayan olan ligde Yunusemre Belediyespor ilk maçında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak. Küçük kızlarda ise ligde B Grubunda mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor'un rakipleri Saruhanlı Belediyespor, Manisa BBSK ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) olacak. Minik kızlarda ise Yunusemre Belediyespor ilk maçını 5 Şubat'ta Manisa BBSK ile yapacak.