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Yunusemreli filenin sultanlarının rakipleri belli oldu

Yunusemre Belediyespor‘un voleybolda yıldız kızlar ve küçük kızlarda rakipleri belli oldu.

Maçlar küçük kızlarda ocak, miniklerde ise şubat ayında başlayacak.


Yunusemre Belediyespor 2020- 2021 sezonunda voleybol yıldız kızlarda ligde A grubunda Turgutlu Belediyespor, Somaspor ve Seramiksan Spor Kulübü ile mücadele edecek. 7 Ocak 2021 başlayan olan ligde Yunusemre Belediyespor ilk maçında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak. Küçük kızlarda ise ligde B Grubunda mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor'un rakipleri Saruhanlı Belediyespor, Manisa BBSK ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) olacak. Minik kızlarda ise Yunusemre Belediyespor ilk maçını 5 Şubat'ta Manisa BBSK ile yapacak.

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