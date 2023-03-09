Yunusemreli genç judocular Kocaeli'de madalya hedefliyor

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, 13-14 Mart'ta Kocaeli'de yapılacak Gençler Türkiye Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyespor, 13-14 Mart tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na odaklandı. Milli formayı bu yıl da giymeyi hedefleyen sporcuların madalya hazırlıkları son aşamaya geldi. Hedeflerinin Manisa'ya madalyalar kazandırmak olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, teknik ekibe ve sporculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Zorlu şampiyonada ter dökecek sporcular şöyle:

Genç Kızlar: 52 kg İkranur Durak, 52 kg Sura Nil Karasu, 57 kg Sezin Recepçe, 63 kg Emine Mihrace Çelen, 70 kg Sümeyye Kaya, 70 kg İlayda Akçagün, 78 kg Şeyda Nur Çiçek

Genç Erkekler: 66 kg Mustafa Efe Barak, 66 kg Hilmi Can Çoban, 81 kg Enes Pınar, 81 kg Cuma Çiçek, 81 kg Abdullah İnci, +100 kg Mehmet Alp Seçilmiş