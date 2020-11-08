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Yunusemreli genç sultanlar kupayı istiyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü genç kız takımı Cumhuriyet Kupası finalinde 9 Kasım Pazartesi günü karşılaşacağı Turgutlu Belediyespor’u da yenerek şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü genç kız takımı Cumhuriyet Kupası finalinde 9 Kasım Pazartesi günü karşılaşacağı Turgutlu Belediyespor'u da yenerek şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.


Cumhuriyet Kupasında tüm maçlarını kazanan Yunusemreli filenin sultanları, 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Cumhuriyet Kupası gençler final müsabakasının İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi üzerine 9 Kasım'da oynanacak final maçında şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.


Yunusemreli yıldız kız takımının kategorisinde ikinci olduğu Cumhuriyet Kupası Gençler Final müsabakasında Yunusemre Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. Yunusemreli voleybolcuların hedefi kupayı evlerine götürmek.

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