Yunusemreli gençler Karaman biletini kaptı

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, il birinciliğinde 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un genç tekvandocuları, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Tekvando İl Birinciliği'nde madalyaları topladı. Mavi Beyazlılar müsabakalarda; 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere 9 madalya kazandı ve Manisa'yı 17-22 Haziran'da Karaman'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşdemir, dereceye giren sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Yunusemre Belediyespor Genç Kızlar'da 63 kg Alanur Hatice Topaç 1., 59 kg Ecrin Almina Kurşunlu 1., 59 kg Hilal Çobanoğlu 2., 49 kg Meryem Betül Şimşek 3., Genç Erkekler'de 55 kg Mustafa Bingöl 1., 73 kg Deniz Vardar 1., 59 kg Ramazan Emektar 2., 68 kg Ömer İlkazi 2. ve 59 kg Mehmet İbiş 3. oldu.