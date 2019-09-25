Yunusemreli Gökay badmintonda Türkiye'de ilk onda^

Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan Badminton 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına hazırlık ve milli takım seçmelerine katılan Gökay Göl tek erkeklerde 10. oldu.

Yunusemre Belediyesi Badminton Takımı sporcusu Gökay Göl, 16 - 20 Eylül tarihlerinde Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirilen Badminton 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına hazırlık ve milli takım seçmelerine katıldı. Tek erkeklerde 48 sporcunun katıldığı turnuvada Gökay Göl 8'li grup müsabakasında gurubunda birinci oldu ve ana loda yarışma hakkı kazandı. Başarılı sporcu, ana tablo maçlarında yaşının küçük olmasına rağmen 6 gruptan 3. çıkarak seçmeleri 10. sırada tamamladı. Genç sporcunun yakaladığı başarının mutluluk verici olduğunu kaydeden Antrenör İsmet Özel, "Sporcumuzun yaşı küçük olmasına rağmen göstermiş olduğu performans çok iyi. Rakipleri kendisinden 2 yaş büyük olmalarına rağmen seçmelerdeki başarısı bizi umutlandırdı. Gökay bu yıl tecrübe kazandı ve performansı ile ben buradayım dedi. Hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bizlere bu imkanları sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi 'ye, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ederiz” dedi.