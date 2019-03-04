İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemreli güreşçi Türkiye şampiyonasına katılacak

Yunusemre Belediyespor sporcusu Ömer Yılmaz, Kütahya’da düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonasında bronz madalya ile Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.

Yunusemre Belediyespor sporcusu Ömer Yılmaz, Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonasında bronz madalya ile Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.


Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonası Kütahya'da gerçekleştirildi. 350 sporcu katıldığı şampiyonada Yunusemre Belediyespor adına 45 kg'da yarışan Ömer Yılmaz, bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu Ömer Yılmaz bu sonuçla Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Ömer Yılmaz ve antrenörlerini kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.